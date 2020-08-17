Президент Украины Владимир Зеленский решил ветировать закон №3640, который предусматривает продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе и ипотечным. Кроме того, он предоставил Верховной Раде свои предложения по изменению текста документа.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Анализ закона свидетельствует о том, что отдельные его положения не согласуются с Конституцией и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, что является составляющей конституционного принципа верховенства права", - говорится в предложениях Зеленского.

Уточняется, что документ меняет условия закона, из-за чего становится невозможно по кредитному договору принудительно отчуждать имущество, без согласия на то собственника. А это может привести к правовому коллапсу и нарушению Конституции.

Напомним, речь идет о законе №3640 авторства нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского. Принятый в четверг, 16 июля, документ предусматривает продление моратория на взыскания по валютным ипотечным кредитам до 2022 года. Как известно, нынешний мораторий истекает в октябрк этого года.

Ранее в Национальном банке Украины призывали нардепов не поддерживать законопроект, так как продление моратория до 2022 года, предусмотренное законопроектом нардепа фракции "Слуги народа" Александром Дубинским, запретит банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Также "Страна" писала, что Верховная Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина.