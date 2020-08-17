Сотрудники сразу нескольких крупных заводов и предприятий Беларуси поддержали общенациональную забастовку, объявленную вчера оппозицией.

Об этом сообщают различные белорусские издания.

Так, по данным "Tut.by", об остановке работы и создании стачечного комитета объявили сотрудники "Беларуськалия" в Солигорске. По неофициальным данным, остановились четыре рудника, еще два работают.

Кроме того, забастовку начали и работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине. Они заявили, что не будут работать с 12:00 до 17:00 17 августа, однако обещают продлить забастовку, если их требования не будут выполнены.

Работа остановилась также на БелАЗе в Жодино, передает "Onliner.by". "Мы передали наши требования, в том числе об отставке Лукашенко, руководству предприятия. Нам сказали, что ответ будет через пару часов. Эти "пару часов" мы не станем работать", — сказал неназванный собеседник издания.

Кроме того, в Минске начали бастовать и сотрудники Белтелерадиокомпании. К ним присоединилась одна из самых известных ведущих белорусского телевидения Светлана Боровская, пишет Tut.by. По данным "Нашей нивы", также бастует радиостанция "Столица".

На сутки объявили забастовку и на Минском тракторном заводе (МТЗ). По словам рабочих, если не выполнят требования, она перерастет в бессрочную, пишет "Onliner.by".

"Наша нива" сообщает, что работники МТЗ пошли к другому минскому предприятию - МЗКТ, куда приехал глава страны Александр Лукашенко. К ним также присоединились работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова. Издание насчитало в колонне, которая движется к МЗКТ, 10 тысяч человек.

Напомним, вчера оппозиция призвала к бессрочной общенациональной забастовке в Беларуси начиная с понедельника.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что ждет Лукашенко после объявления забастовки, в чем план оппозиции и какова в этом роль России.