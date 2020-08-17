Украинским медработникам начнут повышать заработную плату уже с 1 сентября. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нас ждет с 1 сентября повышение заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. И мы планируем с января месяца, начиная с первого января, еще больше ее повысить", - сказал Степанов.

На видео Максим Степанов о повышении зарплат медикам с 9:20

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам Украины на 17 августа.

Также мы сообщали, что по словам мэра Кличко, в Киеве за сутки коронавирусом заразились 104 человека, один пациент умер.