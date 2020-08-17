В Украину возвращается жара. Во вторник, 18 августа, температура воздуха ожидается в районе +27...+32 градусов. В западных областях пройдут дожди.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так, по данным Диденко, 18 августа в большинстве регионов будет преобладать сухая погода, хвост атмосферного фронта "черкнет локальными дождями по Черниговской и Сумской областям".

А в западных областях Украины завтра, по словам синоптика, пройдут существенные дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни и шквалы. Поэтому в этих регионах ожидается +25...+28 градусов.

"Киев остается в зоне влияния антициклона - 18 августа будет сухо и жарко, около +30 градусов. В дальнейшем жаркая погода будет преобладать, дожди и низкая температура воздуха наиболее вероятны в западной части Украины. На Спас будет жарко и ясно, на западе - грозовые дожди", - сообщила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карпатах и на Закарпатье.

Также мы писали, что уже в понедельник, 17 августа, в Украину вернулась жара.