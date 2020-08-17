Сегодня, 17 августа, глава Минздрава Украины Максим Степанов провел в Киеве свой традиционный брифинг. Помимо оперативной информации о ситуации с коронавирусом в стране (за сутки число зараженных Covid-19 выросло на 1 464 человека - Ред.), министр обозначил и еще одну очень серьезную проблему.

Брифинг Максима Степанова транслировал официальный ресурс ведомства в соцсети.

Так, министр рассказал об остром дефиците врачей, из-за которого может сложиться такая ситуация, что украинцев скоро просто некому будет лечить. В больницах и клиниках уже наблюдается нехватка специалистов.

К этому привело падение престижности медицинских специальностей. Так, во время прошлой вступительной кампании медзаведения недобрали около тысячи студентов. За текущий год данных пока нет.

Вакантными в системе здравоохранения сейчас остаются 5 000 рабочих мест. Максим Степанов считает проблему особо острой, поскольку речь в основном идет об инфекционистах, эпидемиологах и вирусологах. Так же министр заявил и о большой проблеме с дефицитом педиатров.

"Это проблема престижа профессии и оплаты труда. Именно поэтому Минздрав начинает решать проблемы медицинского образования, чтобы мы получали высокопрофессиональных врачей и качественную медицинскую помощь", - уточнили в ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, по данным на 17 августа, коронавирусом заразились 104 человека, один пациент умер.