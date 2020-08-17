Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина.

Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга, который транслировался на YouTube.

Так, дети пойдут в школы уже с первого сентября. Исключением станут города или районы, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

"Во всех остальных – зеленом, желтом и оранжевом – соответственно, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил – и это обязательно, которые приняты для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу еще раз напомнить, что все эти правила – их надо соблюдать ради здоровья наших детей", - сказал он.

Также Степанов уточнил, что вопрос выполнения рекомендаций будет возложен на руководителей учебных заведений.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - рассказал он.

Минздрав настаивает на посещении детьми школ с первого сентября. Смотреть с 11:17. Видео: YouTube/Кабмин

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин определился, как будут работать школы в условиях эпидемии Covid-19.

Также мы сообщали, что в МОН предложили отменить массовое празднование 1 сентября в школах.