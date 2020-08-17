Утром в понедельник, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко находился на Минском заводе колесных тягачей. Там он встречался с трудовым коллективом предприятия. Во время выступления главы государства ему кричат: "Уходи".

Лукашенко отреагировал на выкрики: "Спасибо! Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать".

Кроме того, он сказал, что новых выборов, несмотря на требования протестующих, не будет. И что численность рабочих на заводах в Беларуси избыточна. И тех, кто не хочет работать держать на рабочих местах никто не будет.

Напомним, вчера оппозиция Беларуси впервые озвучила требования, среди них - отставка Лукашенко и признание Тихановской президентом, а также проведение новых выборов.

Также мы писали, что оппозиция призвала к бессрочной общенациональной забастовке в Беларуси начиная с понедельника.