Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые выборы в стране проводить он не собирается, пока его "не убьют".

Об этом он заявил во время общения с работниками завода МЗКТ в понедельник, 17 августа, передает издание Tut.by в своем Telegram-канале.

Так, рабочие назвали прошедшие в стране президентские выборы несправедливыми и нечестными. На это Лукашенко ответил: "Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

По его словам, новые выбору убью страну.

Отметим, что во время речи Лукашенко работники завода скандировали Лукашенко "Уходи".

Напомним, 9 августа в стране прошли президентские выборы, после объявления результатов которых в стране начались массовые протесты. Вчера в Беларуси прошел самый масштабный митинг оппозиции. На нем была объявлена общенациональная забастовка и впервые были озвучены требования протестующих.

Тем временем сегодня МИД Британии официально отказался признавать результаты выборов в Беларуси.