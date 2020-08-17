Беларусь не является участником Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, поэтому необходимости в переносе переговорной площадки в другое место из-за массовых протестов в стране нет.

Об этом заявил руководитель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Сегодня".

"Почему не можем? Конечно, можем. Но я не вижу в этом необходимости. Беларусь не участвует в ТКГ никоим образом, ни один их чиновник не участвует. Она создала для нас условия, предоставила нам площадку. Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос можем ли мы изменить площадку проведения ТКГ из Минска на другой город.

При этом он отметил, что "нужно предусматривать всё". "Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда мы посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости", - считает глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе запланировано на вторник, 18 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, он уверен, что несмотря на протесты в Беларуси, процесс не остановится.

При этом ранее Кравчук предлагал перенести заседания ТКГ из Минска в Швецию.