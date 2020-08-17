Великобритания официально отказались признавать итоги президентских выборов в Беларуси.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Насилие против мирных демонстрантов в Беларуси вызывает ужас. Великобритания не принимает результаты этих сфальсифицированных президентских выборов и призывает к срочному расследованию ОБСЕ их серьезных недостатков и последовавших за этим ужасных репрессий", - сказано в сообщении.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон попросил Евросоюз поддержать протестующих в Беларуси.

Также мы писали о том, что в Евросоюзе поддержали требования протестующих Беларуси. Речь идет об освобождении политических заключенных, судебном преследовании виновных в жестокости полиции и настоящих выборах.

Кроме того, сообщалось, что Офис Зеленского уже посоветовал Беларуси уважать право своих граждан.