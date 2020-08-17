Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по регионам страны по состоянию на 17 августа.

Об этом сообщает официальный канал ведомства "Коронавирус-инфо" в Telegram.

Так, всего было сделано 1 300 289 тестирований методом ПЦР. Выздоровели 342 человека.

Винницкая область - 3 234 случая;





Волынская область - 4 707 случаев;





Днепропетровская область - 1750 случаев;





Донецкая область - 1 094 случая;





Житомирская область - 2 479 случаев;



Закарпатская область - 6329 случаев;





Запорожская область - 1 118 случаев;





Ивано-Франковская область - 6 790 случаев;





Кировоградская область - 743 случая;





Киев - 10 642 случая;





Киевская область - 4 554 случая;





Львовская область - 12 079 случаев;





Луганская область - 184 случая;





Николаевская область - 819 случаев;





Одесская область - 5 062 случая;





Полтавская область - 557 случаев;





Ровенская область - 7 716 случаев;





Сумская область - 891 случай;





Тернопольская область - 3817 случаев;





Харьковская область - 6 156 случаев;





Херсонская область - 301 случай;





Хмельницкая область - 1 618 случаев;





Черновицкая область - 7 782 случая;





Черкасская область - 1 165 случаев;





Черниговская область - 1 233 случая

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 17 августа, в Украине подтвердились 1 464 новых случая коронавируса.

Также "Страна" рассказывала, что с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила деления регионов на карантинные зоны. Три города и пять районов отнесены к "желтой" зоне.