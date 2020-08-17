Минздрав показал карту распространения коронавируса на понедельник, 17 августа. Фото: Страна

Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по регионам страны по состоянию на 17 августа.

Об этом сообщает официальный канал ведомства "Коронавирус-инфо" в Telegram.

Так, всего было сделано 1 300 289 тестирований методом ПЦР. Выздоровели 342 человека.

  • Винницкая область - 3 234 случая;

  • Волынская область - 4 707 случаев;

  • Днепропетровская область - 1750 случаев;

  • Донецкая область - 1 094 случая;

  • Житомирская область - 2 479 случаев;
     
  • Закарпатская область - 6329 случаев;

  • Запорожская область - 1 118 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 6 790 случаев;

  • Кировоградская область - 743 случая;

  • Киев - 10 642 случая;

  • Киевская область - 4 554 случая;

  • Львовская область - 12 079 случаев;

  • Луганская область - 184 случая;

  • Николаевская область - 819 случаев;

  • Одесская область - 5 062 случая;

  • Полтавская область - 557 случаев;

  • Ровенская область - 7 716 случаев;

  • Сумская область - 891 случай;

  • Тернопольская область - 3817 случаев;

  • Харьковская область - 6 156 случаев;

  • Херсонская область - 301 случай;

  • Хмельницкая область - 1 618 случаев;

  • Черновицкая область - 7 782 случая;

  • Черкасская область - 1 165 случаев;

  • Черниговская область - 1 233 случая

Данные по коронавирусу в Украине 17 августа

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 17 августа, в Украине подтвердились 1 464 новых случая коронавируса.

Также "Страна" рассказывала, что с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила деления регионов на карантинные зоны. Три города и пять районов отнесены к "желтой" зоне. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться