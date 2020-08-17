Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам Украины на 17 августа
Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по регионам страны по состоянию на 17 августа.
Об этом сообщает официальный канал ведомства "Коронавирус-инфо" в Telegram.
Так, всего было сделано 1 300 289 тестирований методом ПЦР. Выздоровели 342 человека.
- Винницкая область - 3 234 случая;
- Волынская область - 4 707 случаев;
- Днепропетровская область - 1750 случаев;
- Донецкая область - 1 094 случая;
- Житомирская область - 2 479 случаев;
- Закарпатская область - 6329 случаев;
- Запорожская область - 1 118 случаев;
- Ивано-Франковская область - 6 790 случаев;
- Кировоградская область - 743 случая;
- Киев - 10 642 случая;
- Киевская область - 4 554 случая;
- Львовская область - 12 079 случаев;
- Луганская область - 184 случая;
- Николаевская область - 819 случаев;
- Одесская область - 5 062 случая;
- Полтавская область - 557 случаев;
- Ровенская область - 7 716 случаев;
- Сумская область - 891 случай;
- Тернопольская область - 3817 случаев;
- Харьковская область - 6 156 случаев;
- Херсонская область - 301 случай;
- Хмельницкая область - 1 618 случаев;
- Черновицкая область - 7 782 случая;
- Черкасская область - 1 165 случаев;
- Черниговская область - 1 233 случая
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 17 августа, в Украине подтвердились 1 464 новых случая коронавируса.
Также "Страна" рассказывала, что с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила деления регионов на карантинные зоны. Три города и пять районов отнесены к "желтой" зоне.