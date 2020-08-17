За минувшие сутки в Киеве выявили 104 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом в понедельник, 17 августа, в своем Тelegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, среди заболевших:

44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет;





53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет;





4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

Кроме того, заболели четыре медицинских сотрудника.

Наибольшее количество случаев заражения выявили в Днепровском районе - 21. В Дарницком и Соломенском - по 16. А в Шевченковском районе - 10 случаев.

Сегодня в столице отмечено уже 10 642 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

В больницы были госпитализированы 21 человек. Другие находятся на самоизоляции, за ними следят медики. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян.

Напомним, по данным на 17 августа, в Украине число зараженных Covid-19 выросло на 1 464 человека.

Тем временем в мире количество зараженных коронавирусом превысило 21 миллион человек. Умерли уже больше 750 тысяч людей.