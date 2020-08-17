Утром в понедельник, 17 августа, в Беларуси продолжаются забастовки на предприятиях. Так, часть сотрудников Минского тракторного завода покинули рабочие места и отправились на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), куда утром прилетел на вертолете президент республики Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

А на "Белазе" 17 августа рабочие утром встречались с руководством, но все уже на своих рабочих местах.

Сам президент Александр Лукашенко считает, что выступления рабочих коллективов по стране не носят массовый характер.

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим. Мы провели выборы, других выборов не будет", - цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, вчера оппозиция призвала к бессрочной общенациональной забастовке в Беларуси начиная с понедельника.

Также мы писали, что вчера в Беларуси прошли самые масштабные митинги за всю историю. Впервые вышли сторонники Лукашенко.