После того, как сегодня ночью сожгли авто журналистам "Схем", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как в 2014 году неизвестные подожгли и его автомобиль, который стоял неподалеку от дворца "Украина" в Киеве.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"В декабре 2014-го неподалеку от Дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы". Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне", - сказал он.

В то же время Зеленский рассказал о том, что в период его творчества их коллективу неоднократно угрожали, поэтому он не допустит подобных выпадов в период своего президентства.

"И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" - до прослушивания, слежки, реальных преград и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, каково это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти влекла за собой преследование или запугивание", - рассказал он.

Отметим, что подобной "молниеносной" реакции удостаивались далеко не все события, связанные с давлением на журналистов.

"Журналисты программы "Схемы" Радио Свобода заявили о поджоге авто члена съёмочной группы.

Говорят, из последнего, что они снимали на нем - это кортежи чиновников и Зеленского, как они нарушают правила. Также сообщают, что за авто они ранее заметили слежку сотрудников Управления госохраны.

На событие уже оперативно отреагировала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Сказала, что такие случаи недопустимы и будет открыто уголовное производство, а виновных найдут и накажут. О том же вскоре заявил и сам Зеленский.

Такая быстрая реакция, безусловно, похвальна.

Вот только была ли реакция на обстрел телеканала 112 из гранатомета? Год назад обстреляли. Хоть какая-то реакция есть? От Зеленского? От Мендель? Нет. Никакой реакции. Если не считать таковой попытки рейдерского захвата телеканала силами СБУ.

Это как если бы после поджога автомобиля "Схем", прокуратура внесла бы в суд ходатайство о запрете деятельности Радио Свобода в Украине. Чтоб тогда сказали в "Схемах"? Или в американском посольстве?" - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня ночью, 17 августа, в Броварах произошло очередное огненное ЧП. В этот раз сожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы". Михаил Ткач рассказал, что незадолго до этого нашел в своем доме устройство для "прослушки".

Позже на инцидент отреагировала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она призвала правоохранителей как можно быстрее расследовать инцидент.