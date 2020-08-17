В Турции мэр курортной Антальи заразился коронавирусом
Мэр Антальи в Турции заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице и сообщает о хорошем самочувствии.
Об этом он написал в Twitter.
Градоначальник курортной Антальи Мухиттин Беджек сообщил о заболевании 17 августа. По его словам, сейчас ситуация под контролем.
"В тесте, проведенном сегодня, мой результат на коронавирус был положительным. У меня сейчас хорошее состояние, мой боевой дух высок. Я изолирован в больнице для контроля. Пожалуйста, соблюдайте правила: маски, гигиена и социальная дистанция. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время..." - написал мэр.
Напомним, в Турции усилили карантинные ограничения после роста заболеваемости коронавирусом.
Также мы писали, что Турция изменила правила въезда для иностранцев и провоза багажа для всех.