Мэр Антальи (в центре) болен Covid-19. Фото: Twitter/ Muhittin Böcek

Мэр Антальи в Турции заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице и сообщает о хорошем самочувствии. 

Об этом он написал в Twitter.

Градоначальник курортной Антальи Мухиттин Беджек сообщил о заболевании 17 августа. По его словам, сейчас ситуация под контролем. 

"В тесте, проведенном сегодня, мой результат на коронавирус был положительным. У меня сейчас хорошее состояние, мой боевой дух высок. Я изолирован в больнице для контроля. Пожалуйста, соблюдайте правила: маски, гигиена и социальная дистанция. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время..." - написал мэр.

Мэр Анталии заразился коронавирусом. Скриншот Твиттера

Напомним, в Турции усилили карантинные ограничения после роста заболеваемости коронавирусом.

Также мы писали, что Турция изменила правила въезда для иностранцев и провоза багажа для всех.

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