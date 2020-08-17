В НАПК отчитались о работе за неделю. Фото: Pixabay

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на прошлой неделе подготовило и передало в суд 16 админпротоколов в отношении чиновников и руководителей политических партий. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАПК.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении таких лиц:

  • Алексей Симоненко, заместитель генерального прокурора;

  • Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;

  • Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;

  • Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры №3;

  • Мирослав Рогачук, начальник отдела Счетной палаты.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в суд направлены админпротоколы в отношении следующих персон:

  • Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;

  •  Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;

  • Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротокола в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.

Также административные протоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составлены в отношении таких руководителей политических партий:

  • Олег Гончарук ("Всеукраинское объединение "Платформа общин");

  • Андрей Древицкий ("Партия Народный порядок");

  • Артем Цивинский ("Мы - киевляне");

  • Александр Давыденко ("Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью");

  • Станислав Николаенко ("Справедливость");

  • Антон Земсков ("Воля").

НАПК составило новые админпротоколы. Скриншот: Фейсбук агентства

НАПК составило новые админпротоколы. Скриншот: Фейсбук агентства

Напомним, глава НАПК вручил Зеленскому два протокола об административном нарушении при покупке и продаже ОВГЗ.

Также мы писали, что НАПК начнет искать следы коррупции у ведущих роскошный образ жизни чиновников.

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