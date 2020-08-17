НАПК за неделю отправило в суд 16 админпротоколов против чиновников и лидеров партий
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на прошлой неделе подготовило и передало в суд 16 админпротоколов в отношении чиновников и руководителей политических партий.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАПК.
По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении таких лиц:
- Алексей Симоненко, заместитель генерального прокурора;
- Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;
- Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;
- Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры №3;
- Мирослав Рогачук, начальник отдела Счетной палаты.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в суд направлены админпротоколы в отношении следующих персон:
- Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;
- Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;
- Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.
По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротокола в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.
Также административные протоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составлены в отношении таких руководителей политических партий:
- Олег Гончарук ("Всеукраинское объединение "Платформа общин");
- Андрей Древицкий ("Партия Народный порядок");
- Артем Цивинский ("Мы - киевляне");
- Александр Давыденко ("Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью");
- Станислав Николаенко ("Справедливость");
- Антон Земсков ("Воля").
Напомним, глава НАПК вручил Зеленскому два протокола об административном нарушении при покупке и продаже ОВГЗ.
Также мы писали, что НАПК начнет искать следы коррупции у ведущих роскошный образ жизни чиновников.