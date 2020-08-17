Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на прошлой неделе подготовило и передало в суд 16 админпротоколов в отношении чиновников и руководителей политических партий.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАПК.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении таких лиц:

Алексей Симоненко, заместитель генерального прокурора;





Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;





Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;





Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры №3;





Мирослав Рогачук, начальник отдела Счетной палаты.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в суд направлены админпротоколы в отношении следующих персон:

Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;





Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;





Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротокола в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.

Также административные протоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составлены в отношении таких руководителей политических партий:

Олег Гончарук ("Всеукраинское объединение "Платформа общин");





Андрей Древицкий ("Партия Народный порядок");





Артем Цивинский ("Мы - киевляне");





Александр Давыденко ("Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью");





Станислав Николаенко ("Справедливость");





Антон Земсков ("Воля").

Напомним, глава НАПК вручил Зеленскому два протокола об административном нарушении при покупке и продаже ОВГЗ.

Также мы писали, что НАПК начнет искать следы коррупции у ведущих роскошный образ жизни чиновников.