В понедельник, 17 августа, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на поджог автомобиля съемочной группы программы "Схемы", о котором рассказал журналист Михаил Ткач.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

"Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами" - совершенно недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, в отношении которых были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное", - говорится в сообщении.

Мендель также уточнила, что действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, а Украина должна сделать все, чтобы защитить свободу слова.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео момента поджога автомобиля Tesla Андрея Богдана.

Так же мы рассказывали, что Богдан назвал поджог своей Tesla угрозой со стороны власти.