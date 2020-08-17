В Офисе президента отреагировали на поджог автомобиля журналистов программы "Схемы". Фото: facebook.com/mixailotkach

В понедельник, 17 августа, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на поджог автомобиля съемочной группы программы "Схемы", о котором рассказал журналист Михаил Ткач.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

"Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами"  - совершенно недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, в отношении которых были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное", - говорится в сообщении.

Мендель также уточнила, что действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, а Украина должна сделать все, чтобы защитить свободу слова.

В Офисе президента отреагировали на поджог автомобиля журналистов из программы "Схемы". Скриншот: Facebook/Юлия Мендель

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео момента поджога автомобиля Tesla Андрея Богдана.

Так же мы рассказывали, что Богдан назвал поджог своей Tesla угрозой со стороны власти.

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