Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский Союз должен поддержать мирные протесты в Беларуси, которые начались 9 августа, после выборов президента республики.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 16 августа.

"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свобод и суверенитета", - написал Эммануэль Макрон.

Напомним, 12 августа президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Беларусь, Ливан, Украину и "Нормандский формат".

Также мы писали, что оппозиционная кандидатка на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская уже заявила, что готова стать национальным лидером Беларуси.