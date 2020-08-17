Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором заявила о готовности стать национальным лидером.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня и дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые", - сказала она.

В то же время Тихановская заявила, что высоко ценит голоса белорусов, которые получила на президентских выборах.

"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - рассказала она.

Однако Тихановская не объяснила, что такое "национальный лидер". Вероятнее всего, объявить себя президентом Беларуси она не решается.

Светлана Тихановская записала новое видеообращение. Видео: YouTube/ГляделкаUA

Напомним, вчера польское издание "Речь Посполитая" со ссылкой на свои источники заявила, что Тихановская в ближайшее время готовится объявить себя президентом страны. Предполагалось, что ее поддержат страны Запада.

Также "Страна" писала, что штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти в Беларуси.