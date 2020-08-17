С 17 августа белорусская оппозиция призвала к бессрочной общенациональной забастовке. Волна забастовок накрыла страну с прошлой недели. На митинги вышли рабочие БелАЗа, МАЗа и других крупных предприятий. С понедельника, после протестных выходных, на предприятиях Беларуси возобновились акции.

Забастовка стала сегодня основным орудием в руках Беломайдана - наряду с митингами. Остановка предприятий по всей стране может нанести чувствительный удар по власти Бацьки, поскольку нечем будет платить зарплаты бюджетникам и пенсии.

Мы уже писали, какие настроения у белорусских рабочих и готовы ли они бастовать. Сегодня разбирались, началась ли всеобщая забастовка на заводах в Беларуси, на одном из которых побывал президент Александр Лукашенко.

"Вас толпа, а я один". Лукашенко на МЗКТ

Александр Лукашенко сегодня прибыл на Минский завод колесных тягачей. Он прилетел туда на вертолете.

МЗКТ — на 100% государственное предприятие. Оно разрабатывает транспорт для перевозки тяжелых грузов, а также подвижные части военной техники. На заводе работают около 5 тысяч человек. Большая часть продукции экспортируется в Россию.

Встреча с активом получилась бурной. Здесь и раньше было неспокойно - шли митинги против Бацьки.

Они дошли до того, что гендиректор завода Алексей Римашевский на встрече с работниками заявил, что Лукашенко проиграл президентские выборы.

"Я оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл. Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его, я буду говорить, что, возможно, мы еще все пожалеем об этом (о том, что Лукашенко не стал президентом - Ред.)", — заявил Римашевский.

Понятно, что на теплый прием Бацька мог не рассчитывать. Его и не произошло. Хотя далеко не все рабочие критиковали президента. Но один эксцесс точно был и он попал на видео.

Выступая на заводе, Лукашенко поставил рабочим аудиозапись, где некие голоса обсуждали, как спровоцировать протест на заводе во время визита туда президента. После этого Лукашенко захотел прокомментировать услышанное. Но отдельные "заводилы" закричали "Уходи", а за ними подтянулись другие голоса. Некоторые рабочие встретили президента криками: "Уходи!" "Спасибо, можете еще покричать" - ответил на это Лукашенко. И покинул сцену.

Но это был конец митинга. В ходе самой встречи Лукашенко заявил, что Конституцию нельзя отдавать непонятно кому и что он готов поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу". Также он сказал, что новых выборов не будет.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (новых выборов - Ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - подчеркнул он.

Отвечая на угрозы забастовок по все стране, Лукашенко намекнул, что работать будет кому, поскольку в Беларуси "искусственная занятость населения". То есть, на предприятиях много лишних людей.

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - заявил президент.

По словам Лукашенко, если кто-то не хочет работать и хочет уйти, то ворота открыты.

"Вы - субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно", - заявил президент на встрече с рабочими МЗКТ.

Лукашенко все время полемизировал с заводчанами. В сети появилось видео, как один из них спрашивает, почему не пустили международных наблюдателей на выборы. На это президент отвечает, что ни один закон или пункт Конституции не был нарушен.

"Никто не не хотел никаких кровопролитных перемен. Народ просто хотел, чтобы выборы прошли честно, были допущены все наблюдатели, которые хотели поучаствовать, посмотреть. Почему не допускали наблюдателей?" - спросил Лукашенко замначальника цеха Виктор.

"Много можно задать вопросов почему: и по насилию, и наблюдателям, и по подсчету, и много можно задать. Но это один, два, три вопроса, есть и другие вопросы. Что является критерием для того, чтобы ответить на этот вопрос? Закон. Скажи, пожалуйста, какой пункт конституции и закона нарушен?" - парировал Лукашенко.

"То, что не допущены…" - ответил ему работник завода.

"Нет, ты пункт назови. Он нарушен или нет? Нет. А почему ты этот вопрос задаешь? Ну, потому что он бытует. Я не хочу сказать, что тебе в голову вбили его. Он бытует в народе, как и бытует у меня вопрос: ребята, скажите, как можно фальсифицировать 80% голосов?" - обратился к собравшимся Лукашенко.

Во время разговора работники начали кричать: "Кто голосовал за Тихановскую?" и поднимать руки.

"Проголосовали? Спасибо. Я думаю, что на улице мы с вами вряд ли договоримся", — прокомментировал это Лукашенко, после чего ему предложили садиться за стол переговоров.

"С десятью миллионами? Завтра я с тобой или мои люди, которым я поручу, с тобой готовы вести обстоятельный разговор за столом. А с коллективом я уже поговорил сегодня. Я вижу, как вы настроены говорить с президентом. Еще раз повторяю, чтобы вас не держать на жаре: не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим и семьям. Вы это ощутите через неделю, когда вы устроите бардак на предприятии. Подумайте над тем, что я сегодня говорю и что сказал вам вчера. Слушайте, я это проходил. Я был директором и был обычным человеком, и я знаю, как это все делалось в середине 90-х. Этого в нашей стране не будет" - сказал президент.

Он добавил, что для смены власти нужна новая конституция, и что ему предложили два варианта, но он их отверг, поскольку они мало отличались. А сейчас. по его словам, идет работа над третьим. И предложил рабочим поучаствовать в его написании.

Аудиозапись общения Лукашенко с заводчанами обнародовал портал TUT.BY.

После выступления он не ушел, а прошел по цехам, где еще общался с работниками. То есть с оппозиционностью на МЗКТ не все так неоднозначно.

Также есть интересное видео. Один из людей в толпе закричал Лукашенко: "Застрелись, офицер!". Президент подошел к нему и сказал: "Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком: вас толпа, а я один. Опусти телефон!"

Одновременно к заводу подошла колонна из работников Минского электротехнического завода имени Козлова и Минского тракторного завода. Они скандировали: "Забастовка! Отпускай! Присоединяйся!". Из администрации завода к собравшимся никто не вышел.

К МЗКТ также пришла оппозиция и одна из ее лидеров Мария Колесникова. Она представляет штаб одного из кандидатов на прошедших президентских выборах - выбывшего Виктора Бабарико. А сейчас "топит" за Тихановскую.

Мария Колесникова у МЗКТ. Фото: TUT.BY

Ей дали рупор и она выступила. "На вас держится экономика страны. Во всем мире рабочими гордятся. В современной новой Беларуси мы тоже будем гордиться" - заявила она.

По ее словам, никто не сможет стать на место протестующих.

"Пускай все люди, которые не хотят вас слышать, разрушают заводы, пускай кто-нибудь из них станет на ваше место и запустит станки. Они этого не смогут сделать. А вы можете. Вы — профессионалы", — заявила Колесникова.

Отметим, что митинг оппозиции был только у стен завода - внутрь никого не пустили.

О том, что предприятие прекратило производство также ничего не сообщается.

"Беларуськалий"

Это один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. И один из основных поставщиков валюты в Беларусь. Забастовку на предприятии анонсировали еще вчера - рабочие заявили о ней в соцсетях.

А сегодня в городе Солигорске, где расположен завод, с утра начались переговоры работников "Беларуськалия" и руководства предприятия.

Забастовка на "Беларуськалие"

Еще на прошлой неделе рабочие провели митинг у проходной и потребовали новых выборов, расформирования ОМОН после жестоких действий в отношении протестующих. Также они потребовали выплатить зарплату задержанным во время протеста за те дни, что они находились под стражей. Но потом разошлись.

Сегодня утром рабочие решили сформировать стачком, который передаст требования руководству. На видео, опубликованном белорусскими СМИ видно, как один рабочий-активист предлагает сформировать стачком и остановить предприятие. Руководитель завода убеждает не останавливать завод.

Судя по видео, главная претензия - это избиения, под которые попали многие рабочие.

Утром начался процесс формирования стачкомов. И только после этого профсоюз официально уведомят, как будет проходить забастовка. Пока же канал стачечного комитета появился в Телеграм. В нем всего два сообщения, из которых следует, что пока идет процесс присоединения работников. А о своих требованиях они объявят на общем сборе, который состоится в 18:00.

При этом в управляющей "Белорусской калийной компании" уже заявили, что поставки партнерам не сорвутся. То есть пока, видимо, об остановке производства речи не идет.

В то же время оппозиционные СМИ цитируют рабочих, которые говорят, что все рудники предприятия присоединились к забастовке и остановили работу.

Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика, — рассказал TUT.BY один из членов стачкома.

Во второй половине дня стало известно, что "Беларуськалий" прекратил работу. Об этом РИА Новости сообщил независимый профсоюз.

Как сообщает ТАСС, производство на заводе белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" частично остановлено.

"Часть рабочих "Беларуськалия" бастует, соответственно, частично производство остановилось", - рассказал руководитель "Белхимпрофсоюза" (первичная профсоюзная организация "Беларуськалия") Андрей Рыбак.

БелАЗ

Завод по производству легендарных самосвалов начал бунтовать еще на прошлой неделе.

Тогда на одном из предприятий концерна в городе Жодино в обеденный перерыв вышли десятки сотрудников. Они скандировали "Требуем национальную забастовку!" и "Стоп, ОМОН!".

Руководство предприятия попыталось уговорить их прекратить протест, но те начали скандировать: "Не пугай!"

В итоге 13 августа на завод приехал мэр Дмитрий Заблоцкий. Митингующие предъявили ему четыре требования: отставка действующей власти, проведение честных выборов, прекращение насилия, освобождение политзаключенных. Они также возмутились использованием заводских автобусов сотрудниками ОМОН и заявили, что боятся выпускать детей на улицу и потребовали вывести спецназ из города.

При этом в пресс-службе БелАЗа журналистам заявляли, что забастовки нет, а на предприятии проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города.

Протест на БелАзе. Фото: Sputnik Беларусь

Вечером 13 августа рабочие предприятия вышли на протест на площади города. Он стал одним из самых массовых в стране. Как и обещал, к ним вышел мэр, которого освистали.

С утра, 17 августа, на проходной БелАЗа уже собрались рабочие. Видео публикуют оппозиционные телеграм-каналы:

Также видно, что на внутреннем дворе предприятия идет митинг. На нем собрались несколько десятков человек.

При этом производство не остановлено, информирует пресс-служба завода, которую цитирует агентство ТАСС.

"В настоящее время Белорусский автомобильный завод работает в обычном режиме. Примерно сотня рабочих предприятия обсуждает с руководством накопившиеся вопросы, остальные 9,9 тысяч человек находятся на производстве", - заявили на БелАЗе.

Звучат мнения, что из 14 тысяч рабочих на митинги с политическими требованиями выходит несколько сотен.

"Захотят ли 14 тысяч работников бастовать, чтобы остаться без зарплаты? Конечно нет, людям нужно кормить свои семьи, а не тех, кто находится за границей нашей страны и призывает к забастовкам", - рассказал "Стране" один рабочих, попросивший не называть его фамилию.

Кроме результатов выборов и милицейского беспредела на БелАЗе недовольны зарплатой и ждут, что ее увеличат в два раза.

Тем не менее, оппозиционные телеграм-каналы публикуют видео, как на предприятии идет колонна с рабочими.

"Нафтан"

Телеграм-канал TUT.BY сообщил о забастовке на предприятии "Нафтан" с понедельника и распространил обращение работников.

"Нафтан" - нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке. Он производит топливо, битумы, сжиженные газы. Численность работников - около 10 тысяч человек.

"Мы солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор", – говорится в обращении.

Активисты требуют отставки Лукашенко, отставки ЦИК, освобождения всех политзаключенных и задержанных, расследования всех случаев насилия над протестующими, проведения новых выборов с допуском международных и независимых наблюдателей.

Протест на Нафтане

На "Нафтане" пригрозили проводить забастовку ежедневно с 12:00 до 15:00. А в случае невыполнения требований обещают остановить технологический процесс в работающих цехах и производствах.

"В случае невыполнения требования пп. 1 в 14-дневный срок мы, работники ОАО "Нафтан", согласно ч. 3 статьи 41 Конституции Республики Беларусь, хотим воспользоваться своим правом на забастовку... Забастовка состоится на территории центральной проходной ОАО !Нафтан": ежедневно, в период с 12:00 до 15:00 до неопределенного срока. В случае невыполнения наших требований в полном объеме мы будем вынуждены остановить технологический процесс на работающих цехах и производствах для обеспечения безопасности" - говорится в обращении.

"Sputnik Беларусь" сообщает, что встречу с рабочими "Нафтана" сегодня проведут городские власти и представители милиции.

Предприятие пока работает в штатном режиме. "Все предприятия концерна работают в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Нафтан" входит в состав концерна "Белнефтехим". На прошлой неделе на всех предприятиях концерна проходили встречи руководства с работниками. Официально заявлялось, что это не забастовки, а митинги. И что работники отрасли настроены на то, чтобы работоспособность предприятий не нарушалась.

БМЗ

Протестовали и на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине.

Оппозиционные каналы писали о забастовке еще с 10 августа. На предприятии такую информацию отвергали и подчеркивали, что завод продолжает работать стабильно, а во время перерыва некоторые рабочие вышли, и руководство предприятия отвечало на их вопросы.

В понедельник, 17 августа, работники БМЗ запланировали акцию на 8 утра, но потом перенесли ее на полдень. Они высказали требование, чтобы, кроме руководителя предприятия, к ним вышли и представители властей.

Оппозиционные СМИ заявили, что рабочие уже остановили одну из линий на заводе.

При этом предприятие пока не подтверждает, что производство остановлено.

Тем не менее около двух часов дня начался "движ" на заводе. Люди колонной движутся куда-то. То есть забастовка началась. Сколько она продлится - пока непонятно. Оппозиционные СМИ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, "завод затих".

Как передают РИА Новости со ссылкой на анонимного сотрудника предприятия, рабочие БМЗ приостановили работу доменных печей, остальные участки работают, а о времени приостановки сейчас сказать трудно.

"Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям", - рассказал сотрудник БМЗ. По его оценке, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек.

Минский тракторный завод

Еще 14 августа тысячи рабочих с Минского тракторного завода вечером вышли в город, соединились в преподавателями и другими протестующими и колонной двинулись к Дому правительства на площади Независимости.

При этом через несколько часов рабочие МТЗ ушли с площади Независимости после того, как получили информацию о готовящихся провокациях. Но они объявили о планах бастовать с понедельника.

В понедельник, 17 августа, колонна работников МТЗ вместе с сотрудниками Минского электротехнического завода имени Козлова выдвинулась к Минскому заводу колесных тягачей, который сегодня посетил Александр Лукашенко. Они объявили суточную забастовку, уточнив, что если их требования не выполнят, забастовка перерастет в бессрочную.

На самом же заводе гендиректор Виталий Вовк провел встречу с активистами.

Руководитель заявил, что не будет чинить препятствий работникам, которые решат бастовать. Но призвал их дать выйти на свои рабочие места тем, кто решил не останавливать работу.

В настоящее время на МТЗ работает корпус сборки тракторов, идет отгрузка готовой продукции, сообщает "Спутник Беларусь".

МАЗ

После выступления Лукашенко колонна с протестующими рабочими пришла от МЗКТ к МАЗу (Минский автомобильный завод), где они собрались у центральной проходной. Вскоре из дверей автозавода стали выходить люди. Собравшиеся говорят о забастовке.

На МАЗе начали протестовать на прошлой неделе. Работники требовали убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы. Десятки собравшихся скандировали: "Уходи!"

Ходили слухи о поездке на завод Лукашенко, но официально это не подтвердилось.

Выводы

Судя по тому, что происходит на заводах - предприятия в Беларуси пока массово не остановились. Но забастовки начались. Многие рабочие действительно поддержали протесты. Также было заметно, что среди них есть профессиональные "заводилы".

Понятно, что не все работники бастуют - а некоторые предприятия многотысячные. На видео и фото мы видим от нескольких десятков до двух сотен тех, кто марширует и митингует. Перекинется ли этот пожар на остальных - пока вопрос.

Лукашенко по крайней мере держится так, будто оппозиционно настроенных рабочих - явное меньшинство, и на работе их смогут заменить другими. Той же риторики придерживаются и руководители предприятий.

Пока нет объективных данных, что какой-то из заводов остановился: на предприятиях этого не подтверждают. Хотя уже появляются фото и видео опустевших цехов.

А вот что уже более-менее понятно - это достаточно враждебный стиль поведения Лукашенко на заводах. Он с одной стороны увещевал не разрушать предприятий. С другой - прямо говорил, что бастующих работников легко будет заменить. Да и в остальном говорил с явным раздражением. Особенно, когда ему начали кричать "Уходи".

Говорит Бацька на митингах в основном только о себе: как он один является препятствием к всеобщей разрухе и хаосу. Но эта риторика уже приелась. Хотя и нельзя не оценить, что Лукашенко не боится выходить к заводчанам - даже невзирая на то, что его освистывают. Это говорит о том, что митинги настоящие, а не специально организованные из лояльных рабочих к приезду президента.

Поэтому пока неизвестно, какой эффект на забастовку окажет визит президента. С одной стороны он показывает, что ничего не боится и будет "стоять до последнего". С другой - его заявления не снимают напряженности, поскольку Лукашенко едет на заводы не договариваться, а гнуть свою линию. Причем в довольно агрессивной манере.

Полная картина будет понятно, вероятно, завтра к утру - какие из предприятий все-таки остановят работу, а какие продолжат.