В редакции программы "Схемы" связали поджог их рабочего авто с профессиональной деятельностью.

Об этом в Facebook сообщила ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая.

"Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали "хлопок". Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро. Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий, осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление", - написала Седлецкая.

По ее словам, теперь у полиции 24 часа на определение квалификации дела и внесение его в Единый реестр досудебных расследований.

"Из очевидных мыслей – где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей - их паспорта, номера авто, адреса проживания, и угрожал редакции. У Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не двигается. А в минувшую пятницу Портнов в очередной раз опубликовал вот такое: "маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер", - заявила Седлецкая.

По ее словам, не стоит ограничиваться только этой версией. Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов материалов программы.

На это заявление уже отреагировал сам Андрей Портнов.

"Маргинальное Радио Свобода, чей автомобиль сожги сегодня ночью, заявило, что к этому может быть причастен Портнов. Одиозное издание, вы слишком высокого о себе мнения. Я думаю, что единственные, кому это было выгодно — так это именно вашей угасающей и пытающейся привлечь к себе внимание помойке, фейковые расследования которой читают уже меньше, чем самый зачуханный районный телеграмм-канал.

У меня с вами публичные отношения и открытые судебные и уголовные процессы, в рамках которых я системно показываю, насколько вы непрофессиональны и маргинальны. А за сегодняшнее жду публичных извинений", - написал Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 11 августа в Киеве горела Tesla Андрея Богдана.

Также мы публиковали видео момента поджога автомобиля Tesla Андрея Богдана.