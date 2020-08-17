В Техасе ранены трое копов. Фото: Public Domain Pictures

В Техасе в воскресенье, 16 августа, произошла стрельба. Мужчина открыл огонь в одном из домов в пригороде Остина. В результате он ранил троих полицейских, прибывших на место происшествия. 

Об этом сообщает управление местной полиции в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что, по состоянию на текущий момент, трое полицейских Сидар-Парка получили огнестрельные ранения. Они находятся в местной больнице в стабильном состоянии", - сказано в сообщении.

Более детальную информацию правоохранители сообщат в понедельник, 17 августа. 

Полиция сообщила о стрельбе в Техасе. Скриншот Твиттера

Напомним, на прошлой неделе у Белого дома застрелили вооруженного человека. Охрана увела Трампа с пресс-конференции.

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