С понедельника, 17 августа, в Украине по-новому распределяются карантинные зоны. Так, три города и пять районов отнесены к "желтой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, с 17 августа в некоторых городах запрещается работа хостелов. Также с 24:00 до 07:00 запрещается работа ночных клубов, заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос). Пребывание на улице без документа, удостоверяющего личность человека, также запрещено. Кроме того, запрещается проведение массовых спортивных и религиозных мероприятий с участием более 1 человека на 5 кв. м.

Также запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно. В кинотеатрах разрешено занимать не более 50% мест. Перевозка пассажиров в общественном транспорте должна осуществляться исключительно на сидячих местах. Вместе с тем сохраняется необходимость использования защитных масок в общественном транспорте и общественных зданиях.

К красной зоне будут отнесены:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;





город Самбор Львовской области;





город Беляевка Одесской области;





города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;





Кицманский район Черновицкой области.

В оранжевую зону вошли:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;





город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;





Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;





города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск.





Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;





Николаевский и Саратский районы Одесской области;





город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;





город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;





город Черновцы, Глыбокский район Черновицкой области.

К желтой зоне отнесли:

город Киев;





города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий и

Ратновский районы Волынской области;





город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;





город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;





города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;





города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;





города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;





город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;





Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Напомним, вчера в Киеве за сутки коронавирусом заразились 146 человек. Больницы готовят ко второй волне.

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