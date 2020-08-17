В Украине, по состоянию на утро понедельника, 17 августа, зафиксировано 1 464 новых случаев заражения сутки Covid-19. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 92 820 человек. Вчера, 16 августа в Украине было зафиксировано 91 356 заболевших.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 2 089 пациентов с этим диагнозом (+21 за сутки). Выздоровели уже 48 164 жителя страны (+342 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине по последним данным составляет 42 567 (+1 101 за сутки).

Напомним, в субботу, 15 августа, в Украине был зафиксирован антирекорд по суточному приросту числа выявленных больных Covid-19. Коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 847 человек.

Так же добавим, что с 17 августа в Украине вступили в силу новые правила деления регионов на карантинные зоны. Киев оказался в желтой зоне.