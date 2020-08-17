Вчера, 16 августа в Сомали снова разыгралась ужасная трагедия. Здесь группа вооруженных террористов из исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" совершила нападение на "Elite Hotel" в столице страны Могадишо. В ходе взрывов и перестрелки с силами спецназа погибло не меньше 20 человек, 35 - ранены.

Об этом передает местное издание Somali Guardian со ссылкой на службу безопасности.

Атака террористов началась с того, что в здание отеля направили автомобиль начиненный взрывчаткой. Затем боевики пошли на штурм и ворвались внутрь отеля. Им удалось захватить заложников из числа постояльцев и забаррикадироваться на пятом этаже.

После того, как к отелю прибыли подразделения спецназа сомалийской армии вспыхнула перестрелка, которая длилась 4 часа.

Представитель министерства информации Сомали Исмаэль Мухтаар Омар сообщил, что спецназ ликвидировал всех боевиков. Среди погибших и пострадавших - правительственные чиновники.

Он так же добавил, что силовикам удалось спасти 205 человек, которые были взяты в заложники.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сомали смертник взорвал автомобиль у президентского дворца, есть погибшие.