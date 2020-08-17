Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен выступил с опровержением ранее появившейся информации о том, что глава Белого дома может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до президентских выборов.

Об этом Роберт О'Брайен заявил каналу NBC News, который ранее, и со ссылкой на источники, сообщал, что администрация Дональда Трампа рассматривала разные время и места для встречи двух лидеров, в том числе в сентябре в Нью-Йорке.

Роберт О'Брайен, комментируя эту информацию, заявил, что "саммита с Путиным перед выборами не будет".

"Мы не проведем встречу с Путиным в США до выборов, но когда-нибудь мы хотели бы, чтобы Путин приехал сюда, чтобы подписать потрясающее соглашение о контроле над вооружениями, которое защитит американцев и россиян", - сказал О'Брайен.

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября. Главными кандидатами являются Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.

Ранее "Страна" сообщала, что умер брат Дональда Трампа.