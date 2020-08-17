В Николаеве произошло ЧП. Здесь полиция задержала пьяного военного, который достал в баре пистолет и начал угрожать посетителям заведения. Об этом передает пресс-служба ГУ НП Николаевской области.

"Вечером, 15 августа, в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в баре мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно и угрожает пистолетом посетителям заведения.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские охраны, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и работники военной прокуратуры Николаевского гарнизона. 35-летнего хулигана, военнослужащего, следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в отдел полиции. Пистолет, по предварительным данным, стартовый, изъяли", - уточнили в полиции.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с применением огнестрельного оружия", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

По согласованию с военной прокуратурой Николаевского гарнизона в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

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