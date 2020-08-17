Сегодня ночью, 17 августа, в Киеве произошло очередное огненное ЧП. В этот раз сожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы".

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в соцсети.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, как вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на "Киа Черато" - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто "ночевало" возле дома где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал Михаил Ткач.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео момента поджога автомобиля Tesla Андрея Богдана.

Так же мы рассказывали, что Богдан назвал поджог своей Tesla угрозой со стороны власти.