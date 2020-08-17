В Киеве сожгли машину программы "Схемы", фото: facebook.com/mixailotkach

Сегодня ночью, 17 августа, в Киеве произошло очередное огненное ЧП. В этот раз сожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы".

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в соцсети.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, как вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на "Киа Черато" - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто "ночевало" возле дома где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал Михаил Ткач.

В Киеве сожгли авто программы Схемы

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео момента поджога автомобиля Tesla Андрея Богдана.

Так же мы рассказывали, что Богдан назвал поджог своей Tesla угрозой со стороны власти.

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