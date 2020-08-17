Евросоюз поддерживает белорусов, которые выходят протестовать против нарушения властями страны прав человека и основных свобод.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в "Твиттере" вечером в воскресенье.

"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию, требуя освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов", – написал Боррель.

"ЕС поддерживает белорусский народ", – заверил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Напомним, в воскресенье в Минске прошли многочисленные акции протеста противников действующего президента Александра Лукашенко. По разным оценкам СМИ, в ней приняли участие несколько сотен тысяч человек.

Как сообщалось, во время протестов оппозиция Беларуси впервые озвучила требования. Среди них отставка Лукашенко, Тихановская – президент, новые выборы.