В Вишневом в Киевском области произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля попытался избежать столкновения с другим авто на повороте, но оно его не пропустило. В результате машина врезалась в отбойник и перевернулась на крышу.

Видео момента ДТП опубликовал "Киев Оперативный" в Телеграме.

Как видено на записи, сам виновник ДТП скрылся. О пострадавших не сообщается, однако из перевернувшейся машины вылез мужчина.

"Момент вчерашнего ДТП в Вишневом попал на камеры видеонаблюдения. Похоже, что кое-кому из водителей не мешало бы пройти курсы в автошколе повторно", - говорится в записи к ролику.

Напомним, ранее появилось видео с места ДТП под Киевом, в котором пять автомобилей выстроились друг за другом.

Также мы писали, что появились видео ДТП в Киеве, где машина въехала в кофейню. Находившийся рядом парень чудом не пострадал.