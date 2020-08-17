Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко предложил перенести деятельность Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Беларуси в другую страну. Это связано с тем, что власти применили силу к протестующим.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Учитывая неправовые волюнтаристские действия де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко по укрытию и пособничеству террористам, обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому с предложением согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех её органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну, поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничеством терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины", - написал он.

Среди депутатов, подписавших заявление, Елизавета Богуцкая, Татьяна Циба, Анна Бондарь, Игорь Васильев, Дмитрий Гурин, Евгений Петруняк, Виктория Подгорная, Иван Юнаков, Виталий Безгин, Лада Булах, а также Елизавета Ясько (все - "Слуга народа").

В заявлении депутаты также призывают приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Беларусью.

Парламентарии просят Кабинет Министров проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Беларусь с целью недопущения поставок с территории Украины специальных средств, которые могут быть использованы органами государственной власти Беларуси для организации нарушений прав человека, травм или других видов физического воздействия на граждан.

Депутаты также призывают Кабмин определить и предложить возможные формы помощи для пострадавших в результате протестов.

"Заявление открыто для подписания всеми желающими. Живе Беларусь! Слава Украине!", - добавил Яременко.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский заявил, что председатель ТКГ Леонид Кравчук поедет на заседание группы в Минске, несмотря на протесты. После этого Кравчук предложил перенести заседания из Минска в Швецию.