Американский президент Дональд Трамп собирается встретиться с главой России Владимиром Путиными до президентских выборов, которые назначены на ноябрь 2020 года.

Об этом сообщает "NBC News" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, на этой встрече РФ и США могут продлить действие соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). По мнению источников, так Трамп собирается показать избирателям, что он может заключать соглашения.

Кроме того, Трамп уже сообщил своим помощникам о намерении провести встречу с Путиным до 3 ноября - даты выборов в США.

Действие соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истекает в 2021 году и его продление может рассматриваться Трампом как возможность укрепить позиции в борьбе за пост президента.

Издание добавляет, что Белый дом рассматривает различные варианты для встречи президентов. Одним из вариантов называется Нью-Йорк.

В свою очередь помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен опроверг информацию о планах Трампа по встрече с Путиным.

"У нас не будет саммита с Путиным перед выборами", - сказал О'Брайен, добавив, что США не намерены участвовать в онлайн-саммите по Ирану, предложенном Путиным, так как цель онлайн-саммита состояла бы в том, чтобы "вынудить США вернуться в ужасную сделку СВПД".

"Нет, мы не будем проводить встречу с Путиным в США. Но мы бы хотели, чтобы в какой-то момент сюда приехал Путин, надеемся подписать отличное соглашение по контролю над вооружениями, которое обеспечивает безопасность американцев и россиян", - продолжил О'Брайен.

Как рассказал политик, США хотели бы "улучшить отношения с Россией" и "достичь соглашения о контроле над вооружениями с РФ". Он не пояснил, идет ли речь о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) или иных договоренностях. Он добавил: "Но это зависит от россиян. Им следует решить, как они будут действовать дальше на этом направлении. Мы бы хотели, чтобы было соглашение о контроле над вооружениями с Россией".

Напомним, ранее сообщалось, что после выборов Трамп хочет провести саммит G7 и пригласить на него Путина.

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