В Турции ужесточают карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса. Они коснутся отдельных категорий граждан - людей старше 65 лет в нескольких регионах.

Об этом сообщает Минздрав Турции в воскресенье, 16 августа.

Новые меры касаются провинций Сиирт, Газиантеп, Стамбул, Элазыг, Ван, Кайсери, Бартини. В этих провинциях людям старше 65 ограничили время пользования общественным транспортом и посещение торговых центров и рынков, запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия - помолвки, свадьбы и тому подобное.

Кроме того, в отдельных провинциях запретили размещать витрины или отдельные товары из торговых точек на тротуарах, так как это может мешать соблюдению социальной дистанции, а также увеличили соцдистанцию ​​в зонах отдыха до 4 метров.

Также в провинции Сиирт ограничения по участию в массовых мероприятиях ввели для детей до 15 лет. В провинции Газивантеп до конца месяца запретили любые акции протеста, а в провинций Элазыг время проведения свадеб ограничено тремя часами.

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