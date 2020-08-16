Российский юморист Максим Галкин со своей супругой Аллой Пугачевой показал видео их прогулки вместе с детьми на фоне своего роскошного замка в деревне Грязь.

Запись артист опубликовал в своем Инстаграме.

На видео звездная чета гуляла с сыном Гарри и дочкой Лизой в полях около особняка. Дети радостно бегали вокруг матери и отца под лирическую музыку, а Примадонна собрала букет из колосков, которые нашла в поле.

"Замок, поле, семья, родной простор, Россия", — подписал видео Галкин.

Переглянути цей допис в Instagram Замок, поле, семья, родной простор #россия Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 12 Сер 2020 р. о 4:48 PDT

Напомним, строительство особняка началось в 2011-м и продолжалось семь лет. Ходили слухи, что роскошный особняк обошелся Галкину в 10 миллионов долларов. Площадь замка составляет 3000 кв. м, в нём шесть этажей, 20 жилых комнат, грузовой лифт, паркинг, оранжерея, роскошный сад и бассейн.

Ранее появилось видео, в котором сын Пугачевой задал Галкину серьезный вопрос после "Ну, погоди!".

Также мы писали, что Алла Пугачева показала босоножки, которые сделала ее 6-летняя дочь.