Киевские маршрутчики обратились к мэру города Виталию Кличко с просьбой внести изменения в функционирование рынка перевозок пассажиров в Киеве и повысить стоимость проезда.

Об этом говорится в сообщении общественного объединения "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" в Facebook.

В обращении водители маршруток жалуются, что из-за карантина пассажиропоток упал в два раза, а операционные затраты возросли. Из-за этого сократилась выручка - в 2-4 раза, что может привести многие предприятия к банкротству. Поэтому перевозчики не исключают вероятность вынужденного повышения проезда в маршрутках

Также они просят городские власти оказать им помощь: компенсировать перевозку льготников, установить экономически обоснованный регулируемый тариф, способствовать в получении кредитных средств от международных организаций.

"Сегодня зарегистрировали очередное обращение в КГГА по поводу функционирования рынка перевозок пассажиров на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси Киева", – говорится в сообщении.

В прикрепленном обращении к Кличко от 12 августа 2020 года № 12/2020 говорится, что в Киеве 158 автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси. На них задействовано 1 600 единиц подвижного состава. В 2019 году маршрутки перевозили в среднем 1 млн пассажиров в день, но после введения карантинных ограничений эта цифра составляет около 450 тыс. пассажиров в день.

Таким образом, из-за карантинных ограничений пассажиропоток столичных маршруток снизился в 2 раза, в то же время операционные затраты возросли. Среди прочего, это связано с проведением дезинфекции салонов и обеспечением водителей средствами личной защиты. Тем временем выручка от перевозок сократилась в 2-4 раза.

Маршрутчики сетуют, что коммунальным перевозчикам столичная власть помогает справляться с возникающими трудностями. Так, в 2015-2020 годах город покупал для КП "Киевпастранс" новые автобусы, троллейбусы и трамваи. В то время как частным перевозчикам приходилось в данным период времени покапать все за кредитные средства: за 5 лет ими было куплено 420 маршруток на сумму более 700 млн гривен.

Кроме того, город компенсирует коммунальному транспорту проезд льготных категорий граждан.

В документе говорится, что из-за введенных карантинных ограничений частные перевозчики продолжают испытывать значительные финансовые трудности и не имеют возможности погашать кредиты, платить налоги, расплачиваться с поставщиками расходных материалов и прочее.

Такое положение вещей ставит многие предприятия на грань банкротства. В связи с этим частные перевозчики не исключают вероятность вынужденного повышения проезда в маршрутках. Учитывая вышеизложенное, частные перевозчики Киева обращаются за помощью к Кличко и государству:

компенсировать перевозку льготников согласно ст. 29 закона "Об автомобильном транспорте";

установить экономически обоснованный регулируемый тариф и предусмотреть соответствующее финансирование из горбюджета на регулирование цен на услуги частных перевозчиков;

способствовать в получении частными перевозчиками кредитных средств от ЕБРР или других международных организаций для приобретения новых автобусов и обновления имеющегося состава в 2021-2022 годах;

разработать программы поддержки и помочь частным перевозчикам частично компенсировать убытки вследствие введения карантинных ограничений в стране;

перенести срок выполнения инвестиционных обязательств согласно договорам, заключенным с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, с 2020 года на 31 декабря 2021 года.

При условии выполнения данных пунктов, перевозчики обещают значительно улучшить качество перевозки пассажиров в маршрутках и направлять все полученные средства на приобретение нового подвижного состава.

Напомним, в мае Кличко заявлял, что в Киеве общественный транспорт будет возить в два раза меньше пассажиров.

Также мы писали, что метро Киева и Харькова во время карантина получили убыток в 780 миллионов гривен.