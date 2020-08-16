Мэр Киева Виталий Кличко поддержал протестующих в Беларуси оппозиционеров. На здании Киевской городской государственной администрации появился оппозиционный бело-красно белый флаг.

Фото здания КГГА появилось в Instagram политика.

Под фото Кличко сделал подпись хэштегом #жывебеларусь - этот слоган и хэштег распространяется по улицам и по сети в поддержку оппозиционеров.

В комментариях пользователи Instagram также поддерживают белорусскую оппозицию и одобряют поступок Кличко.

Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты. Акции в последнее время мирные, без столкновения с полицией. Сегодня колонна протестующих против режима Лукашенко растянулась на 4 километра.

Также мы рассказывали, что главная соперница Александра Лукашенко на выборах главы Беларуси Светлана Тихановская намерена объявить себя президентом, после чего Запад признает ее в этом качестве.