Оппозиция в Беларуси призвала к общенациональной забастовке, которая начнется с понедельника, 17 августа.

Об этом сообщили сразу несколько оппозиционных Телеграм-каналов, включая "Nexta".

"С завтрашнего дня объявляется общенациональная забастовка до соблюдения требований народа", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, который был организован в его поддержку. На нем он заявил, что Украина "приказывает провести новые выборы в Беларуси". В то же время Офис президента опроверг обвинения Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

После этого начался Марш свободы, в котором приняли участие сотни тысяч белорусов. На нем оппозиция выдвинула три основных требования: отставка президента, освобождение всех ранее задержанных протестующих, а также наказание всех виновных в избиениях и пытках.

Также "Страна" подробно разобралась в том, что ждет Лукашенко, в чем план у оппозиции и какая в этом роль России.