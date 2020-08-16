Одними из самых опасных продуктов оказались тунец, яйца, устрицы и колбаса. Также в опасный список входит кофе и зеленые овощи.

Об этом говорят данные, опубликованные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, пишет газета Sözcü.

Согласно исследованиям, при неправильном употреблении эти продукты распространяют яд. Такие продукты, как салат, яйца и помидоры являются одними из самых опасных продуктов.

В список входят:

Тунец. Эту рыбу едят очень часто. Если употреблять в пищу слишком много белых продуктов, это может негативно повлиять на развитие нервной системы беременных и детей из-за высокого содержания ртути, которую тунцы получают поедая своих морских жертв.

Грибы. Некоторые виды грибов, которые растут в природе, могут вызвать отравление и даже смерть. Также некоторые обладают галлюциногенным эффектом.

Арахис. Аллергия на арахис причина смерти многих людей. Согласно отчету Time, в период с 1997 по 2002 год заболеваемость аллергией на арахис у детей увеличилась вдвое.

Яйца. Это - основной продукт питания для многих людей. Однако большинство вспышек сальмонеллы связано с потреблением яиц. Поэтому необходимо хорошо готовить яйца и хранить их в холодильнике. Одна из мер предосторожности - не употреблять продукты, содержащие сырые яйца.

Кофе. Этот напиток также несет в себе множество рисков. Из-за кофе может произойти пожелтение зубов, бессонница и снижение уровня воды в организме, что не так опасно, но именно этот пролитый напиток - причина ожогов третьей степени у многих людей.

Колбаса. Согласно исследованиям, она представляет опасность удушья у детей, которые не могут ее прожевать.

Зелень. Зеленые продукты, которые мы потребляем в сыром виде, например салат, шпинат и руккола, являются одними из самых опасных продуктов в том же списке из-за бактерий, которые живут на зелени. Поэтому перед употреблением зелень необходимо тщательно мыть.

Устрицы. При неправильном употреблении они могут вызвать множество заболеваний. Устрицы питаются, цепляясь за дно океана и отфильтровывая планктон из воды. Если вода, которую они фильтруют, грязная, то будет опасна и сама устрица.

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