В Киеве начали устанавливать флагшток, на который установят самый большой флаг страны. Сооружение возводится на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" около "Родины-матери".

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

"Друзья! Сегодня на стройплощадку прибыли основа и конструкция будущего флагштока, на котором будет развеваться самый большой флаг Украины. Специалисты работают нон-стоп. И уже накануне Дня Государственного флага мы откроем главный флаг страны", — сообщил городской голова.

Высота флагштока будет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра. Флагшток будет стоять на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". В День Государственного флага там поднимут самый большой украинский флаг.

Напомним, о строительстве самого высокого флагштока Украины у Родины-матери стало известно в конце июля.

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