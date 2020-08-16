Врачи диагностировали российскому актеру Михаилу Ефремову, который обвиняется в смертельном ДТП, диагноз инсульт.

Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС.

"Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел", — заявил Пашаев.

Он сообщил, что из-за своего состояния артист не будет присутствовать на судебном заседании, которое назначено на 17 августа. При этом его участие в заседании 18 августа пока под вопросом, уточнил адвокат.

Напомним, 11 августа над актером должен был состояться суд, однако Ефремову стало плохо. Его госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз опровергли. Заседание перенесли на 18 августа, однако уверенности в том, что оно состоится, нет.

Ранее адвокат артиста заявил, что врачи прописали ему постельный режим, однако придет ли он в суд, неясно.