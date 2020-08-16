В Киеве случился пожар, из-за которого погиб человек. Возгорание случилось вечером 16 августа на улице Сулеймана Стальского в Днепровском районе столицы.

Об этом пишет прес-служба Госслужбы по ЧС.

"К месту происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 6 этаже 9-этажного дома. Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

В 19:56 пожар был локализован, а в 20:09 полностью ликвидирован. Во время тушения пожара, в квартире нашли труп, предварительно - квартиросъемщика.

На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 15 человек личного состава. Причину возникновения пожара и гибели человека выяснять следствие.

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