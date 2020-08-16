Появилось видео с места ДТП под Киевом, в котором пять автомобилей выстроились друг за другом
В Стоянке Киевской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Сразу пять автомобилей столкнулись друг с другом.
Видео с места аварии опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный" в воскресенье, 16 августа.
Как видено на записи, сразу пять легковых автомобилей стоят в ряд, въехав друг в друга. Как сообщается, в результате аварии никто не пострадал. Об обстоятельствах происшествия, пока ничего неизвестно.
Напомним, 14 августа в Киеве машина Mazda влетела в кофейню. В результате происшествия пострадали два человека, а еще один чудом остался жив и невредим.
Также мы писали, что появились фото с места столкновения двух автобусов в Кировоградской области. Тогда в результате аварии погибли сразу два человека.
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