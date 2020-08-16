Поздним вечером 15 августа киевским пожарным поступило сообщение о пожаре на улице Вышгородской в Оболонском районе столицы. Та горел вольер для собак.

Об этом сообщает прес-служба Госслужбы по ЧС.

"На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном вольере для собак, на площади 50 кв. м. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

В 23:59 возгорание было локализовано, и в 00:20 16 августа - ликвидировано.

В результате пожара были разрушены металлическая конструкция, мебель, бытовая техника, личные вещи. Во время тушения пожара был обнаружен труп одной собаки.

К тушению привлекались 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава. Обстоятельствами возникновения пожара заниматься правоохранительные органы.

Фото: ГСЧС

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