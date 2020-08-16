Сын главы Беларуси Александра Лукашенко лично извинился пред гражданами РФ, которые были задержаны под Минском.

Об этом сообщает телеграм-канал "WarGonzo" (его ведет российский журналист-военкор Семен Пегов).

По данным источников канала в белорусских силовых структурах, это якобы произошло еще до того, как их освободили.

Отмечается, что перед тем, как отправить 32 задержанных на автобусе в Москву генпрокурор Белоруссии вместе с сыном Лукашенко пришли к ним в актовый зал одной из правительственных резиденций. Там они лично извинились перед ними.

Напомним, о передаче россиян стало известно в пятницу, 14 августа, от Генеральной прокуратуры России. Эта новость спровоцировала гневную реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который назвал этот шаг "странным, некорректным и неприемлемым".

Также сегодня у Зеленского обвинили Минск в пренебрежении близостью двух народов из-за освобождения "вагнеровцев".