В Украине по состоянию на 16 августа к ослаблению карантина не готов Киев. Кроме того, еще 10 областей не могут ослабить карантин из-за эпидемиологических показателей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Показателю новых случаев на 100 тысяч населения за последний день не соответствуют:

Киев,

Волынская,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Одесская,

Ровненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Черновицкая области.

Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом не соответствует Киев, Львовская и Черновицкая область.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения.

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