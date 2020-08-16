Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина. Фото: Страна

В Украине по состоянию на 16 августа к ослаблению карантина не готов Киев. Кроме того, еще 10 областей не могут ослабить карантин из-за эпидемиологических показателей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Показателю новых случаев на 100 тысяч населения за последний день не соответствуют:

  • Киев,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Ровненская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Черновицкая области.

Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом не соответствует Киев, Львовская и Черновицкая область.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения.

Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина

 

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