В МОЗ Украины опубликовали таблицу, какие регионы страны не готовы к ослаблению карантина
В Украине по состоянию на 16 августа к ослаблению карантина не готов Киев. Кроме того, еще 10 областей не могут ослабить карантин из-за эпидемиологических показателей.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Показателю новых случаев на 100 тысяч населения за последний день не соответствуют:
- Киев,
- Волынская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ровненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Черновицкая области.
Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом не соответствует Киев, Львовская и Черновицкая область.
При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения.
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