Подготовка к подъему затонувшего у одесского пляжа танкера "Делфи" затягивается из-за характера дна и погодных условий.

Об этом заявили в компании "Трансшип", дочерняя фирма которой, "Краншип", ведет работы на судне, передает "Думская".

Вчера из-за волнения на море и высоты полны 1-1,5 м водолазам не удалось приступить к грунтоуборке танков со стороны моря.

Также работа по разрушению крупных камней при помощи плавкрана была выполнена только частично.

"Эти препятствия являются не просто камнями, лежащими на дне, а каменной породой ракушечного происхождения. В связи с этим необходимо будет применять дополнительное механизированное оборудование для уборки данного препятствия, что может потребовать дополнительно несколько дней", — отметили в компании.

В субботу на борт судна подали воздушные фаны и оборудовали воздухопроводы, после чего было произведено вентилирование и замывка танков №10 и 16. Водолазы обследовали район сухого трюма и главную палубу. Были выявлены дефекты последней и разработана технология их устранения. Также специалисты определили уровень воды в центральных танках №9, 12 и 15.

Водную поверхность в районе танкера, где до сих пор наблюдаются пятна мазута, обработали биосорбентом "Эконадин".

Напомним, танкер потерпел крушение в ночь на 23 ноября 2019 года. Около затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

Недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что танкер не будут поднимать за бюджетные деньги.