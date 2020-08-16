В Харьковской области в воскресенье днем в поселке Кутузовка погиб 53-летний мужчина. Он был сотрудником агропредприятия и упал в бункер с зерном с высоты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Сотрудник агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в Липецком отделении полиции (село Липцы Харьковского района).

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