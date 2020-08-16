Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова собирается подать заявления в суд на действия силовиков во время протестных акций.

Об этом сообщает портал "tut.by".

"Завтра мы подаем заявление по фактам смерти людей, насилия над людьми. Тот, кто применил насилие, обязан понести ответственность по законам Республики Беларусь", - сказала Колесникова, выступая перед протестующими на площади Независимости в воскресенье.

По ее словам, протестующие требуют освободить всех политических заключенных, а также призывает президента подать в отставку.

Напомним, сегодня в Минске состоялся самый многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. По разным оценкам СМИ, в ней приняли несколько сотен тысяч человек, которые не согласны с официальными результатами президентских выборов и протестуют против применения силовиками насилия.

За все время протестов, которые длятся с 9 августа, задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек, задержанных на акциях, до сих пор ничего неизвестно.

Днем в воскресенье на площади Независимости состоялся организованный митинг сторонников президента, в котором приняли участие, по официальной информации, более 65 тыс. человек. Президент выступил с речью перед собравшимися.

Стычки протестующих с ОМОНовцами в Минске ужесточились. Силовики открыли огонь резиновыми пулями