Ученые обнаружили, что коронавирус мог быть с человеком еще с 2012 года. Один врач в Китае оставил записи наблюдения за больными с похожими симптомами.

Новую версию возникновения инфекции представили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, пишет "The Sun".

По словам исследователей, им удалось обнаружить записи врача, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань, до этого две недели очищавших шахту от фекалий летучих мышей. Медик писал, что у пациентов наблюдались симптомы, характерные для коронавируса.

В частности, сухой кашель, высокая температура, боли в конечностях и пневмония. Несколько больных в процессе лечения были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в результате трое из шести рабочих умерли.

Позже образцы анализов шахтеров отправили на исследование в лабораторию в Ухане. Местные специалисты установили, что все пациенты были заражены коронавирусом. Таким образом, считают Латэм и Уилсон, существует вероятность, что COVID-19 уже давно приспособился к организму человека.

Ранее "Страна" писала, что в США ученые обнаружили новый симптом коронавируса.

Также мы рассказывали, что некоторые пациенты, пережившие коронавирус, продолжают страдать от его симптомов уже более 100 дней после получения отрицательных результатов теста.