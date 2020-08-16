Протестующие в центре Минска пришли к СИЗО №1 и СИЗО КГБ, где предположительно находятся задержанные оппозиционеры Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Николай Статкевич и другие.

Об этом сообщает РИА "Новости" в Телеграме вечером в воскресенье, 16 августа.

Как отмечается, протестующие требуют освободить задержанных политиков.

Напомним, ранее днем в Минске состоялся митинг сторонников Лукашенко. На него людей привозили из регионов колоннами автобусов. Позже официальные СМИ страны сообщили, что в нем участвовали более 70 тысяч человек.

Тем временем у Стелы в Минске собрались сторонники оппозиции. По данным Телеграм-каналов, их уже больше 100 тысяч. Протестующие дошли к Дому правительства в Минске, колонна растянулась почти на 4 км. "Страна" пристально следит за тем, что происходит в белорусской столице.